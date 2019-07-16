Son dakika... 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde camilerdeeş zamanlı sela okundu 16.07.2019 01:09

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.