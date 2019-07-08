Son dakika: 11. Kalkınma Planı Başkan Erdoğan tarafından onaylandı! Ekonomide 2019-2023 hedefleri neler? 08.07.2019 17:13

Son dakika haberine göre 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. 11'nci Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor