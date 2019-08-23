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Son dakika: 10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı

23.08.2019 23:47

Bursa'da, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Esengül T. (45), evde tartıştığı eşi Serdar T., tarafından tabanca ile vuruldu. Esengül T., ayaklarına isabet eden 2 mermi ile yaralanırken, polis kaçan eşinin yakalanması için çalışma başlattı.


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