Son dakika! 1 Mayıs kutlamasına giden otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılmak için gelen işçilerin bulunduğu otobüs devrildi. Ölü ve çok sayıda yaralı var.
Son dakika! 1 Mayıs kutlamasına giden otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var01.05.2019 11:01
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