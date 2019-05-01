Son dakika! 1 Mayıs kutlamasına giden otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var 01.05.2019 11:01

Son dakika! Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılmak için gelen işçilerin bulunduğu otobüs devrildi. Ölü ve çok sayıda yaralı var.