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Soluk borusuna çekirdek kaçan akademisyen öldü

08 Ocak 2019, Salı

Samsun'da yediği çekirdeğin soluk borusuna kaçması sonucu nefes almakta zorlanıp, kalp krizi geçiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu (30), yaşamını yitirdi.


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