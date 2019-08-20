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SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri

20.08.2019 21:34

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Rize semalarında nefes kesen gösteri düzenledi. İzleyenler, F-16 uçağının alçak uçuşu sırasında büyük heyecan yaşarken, gösteri cep telefonu kameralarına kaydedildi.


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