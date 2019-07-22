SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının Erzurum semalarındaki prova uçuşları nefes kesti 22.07.2019 16:02

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Olimpiyat Parkı üzerinde gerçekleştirilen prova uçuşunda pilotlar sergilediği performansla vatandaşların beğenisini kazandı.

Erzurum'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları Milli Mücadelenin 100'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında yarın ki gösterisi için F-16 uçağı ile prova uçuşu yaptı. Gösteri Erzurumluların adeta nefesini kesti.



Milli Mücadelenin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 23 Temmuz'da yapılacak gösteriler öncesinde Türk Yıldızları ile Solo Türk'ün pilotları Erzurum semalarında deneme uçuşları ve provalar gerçekleştirdi. Aslını aratmayan provalar vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.



Solo Türk ve Türk Yıldızları Uçak Gösterisi 23 Temmuz'da saat 13:00'da Olimpiyat Parkı semalarında yapılacak.