Ümraniye'de boşandığı eşiyle sokakta karşılaşan Nazlı E. dehşeti yaşadı. Defalarca bıçak darbesiyle yaralanan kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtulurken saldırgan kaçtı.
Sokakta dehşet! Eski kocası defalarca bıçakladı09 Ağustos 2018, Perşembe
- Sokakta dehşet! Eski kocası defalarca bıçakladı
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