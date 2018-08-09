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Sokakta dehşet! Eski kocası defalarca bıçakladı

09 Ağustos 2018, Perşembe

Ümraniye'de boşandığı eşiyle sokakta karşılaşan Nazlı E. dehşeti yaşadı. Defalarca bıçak darbesiyle yaralanan kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtulurken saldırgan kaçtı.

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