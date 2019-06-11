Sokakta çırılçıplak dolaşan erkek turist şaşkınlık yarattı (Video) 11.06.2019 15:39

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokakta çıplak dolaşan yabancı uyruklu erkek bir turist çevredekilere zor anlar yaşattı. Bir balıkçı, turisti dükkanından getirdiği beyaz yatak örtüsüyle örtmeye çalıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi 91 Sokak üzerinde, balık satılan pazar yerinin önünde saat 07.00 sıralarında ilginç bir olay meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen 30'lu yaşlardaki erkek bir turist, sokağa çırılçıplak çıkarak İngilizce bağırmaya başladı. Bu sırada bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüde alkollü olduğu anlaşılan erkek turistin ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

DHA'nın haberine göre pazar esnafından bir balıkçı, turisti dükkanından getirdiği beyaz yatak örtüsüyle örtmeye çalıştı. Üzerine örtülen beyaz örtüyü çıkartan turist, balıkçıya zor anlar yaşattı. Çevredekiler turiste tepki gösterdi. Turisti sakinleştiren balıkçı, kaldığı otel ismini öğrendi. Üzeri örtülen turist, kaldığı 50 metre ilerideki bir apart otele götürülerek resepsiyona teslim edildi. Otel yetkilileri yaşanan olayla ilgili bilgilendirme yapmadı.