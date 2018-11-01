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Sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde bıçakladı

01 Kasım 2018, Perşembe

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir genç, kız kardeşiyle görüştüğünü öğrendiği bir kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.


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