Sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde bıçakladı 01 Kasım 2018, Perşembe

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir genç, kız kardeşiyle görüştüğünü öğrendiği bir kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.