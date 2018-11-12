Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Plevne Caddesi üzerinde tarihi Nasrullah Köprüsü yanında daha önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen N.Y. ile A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine N.Y., yanında bulundurduğu silahla husumetli olduğu A.S.’yi yaraladı. Yaralanan A.S. yere yığıldı. Olay mahalline yakın polislerin kısa sürede müdahale ettiği kavgada N.Y., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu12 Kasım 2018, Pazartesi
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