Sokak ortasında rezalet! Topuklu ayakkabı terörü... Genç kadını görenler inanamadı 28.07.2019 19:05

İngiltere’de 2 kişi trafikte bir kadın ile tartıştı. Kadının topuklu ayakkabısı ile otomobilinin ön camına vurması sonrası öfkelenen sürücü otomobilini kadının üzerine sürerken o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını duyurdu.