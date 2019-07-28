İngiltere’de 2 kişi trafikte bir kadın ile tartıştı. Kadının topuklu ayakkabısı ile otomobilinin ön camına vurması sonrası öfkelenen sürücü otomobilini kadının üzerine sürerken o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını duyurdu.
Sokak ortasında rezalet! Topuklu ayakkabı terörü... Genç kadını görenler inanamadı28.07.2019 19:05
- Sokak ortasında rezalet! Topuklu ayakkabı terörü... Genç kadını görenler inanamadı
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