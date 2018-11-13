Sokak ortasında pompalı tüfekli kavga kamerada! 13 Kasım 2018, Salı

Adana'da bir kişi arkadaşlarını da yanına alarak, eski kız arkadaşıyla sevgili olduğunu ileri sürdüğü şahsı sokak ortasında pompalı tüfek çekerek kaçırmaya çalışıp darp etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.