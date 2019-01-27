Haberler Web TV Sokak ortasında infaz!

Sokak ortasında infaz!

27 Ocak 2019, Pazar

Adıyaman’da sokak ortasında başından vurularak öldürülen engelli şahsın vurulma anı kameralara yansıdı. Ahmet Elçi'nin daha önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası kısmi felç geçirdiği, yürümekte ve konuşmakta zorlandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları