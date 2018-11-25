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Sokak ortasında dakikalarca tekmeleyip tokatladı

25 Kasım 2018, Pazar

Sosyal medyada yayılan kadına şiddet görüntüsü polisi harekete geçirdi. Kuşadası'nda gerçekleştiği belirlenen olayda, kadının, sevgilisinin dakikalarca tekme ve tokatlarına maruz kaldığı ortaya çıktı. Korkunç saldırı sosyal medyada büyük tepki çekti.


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