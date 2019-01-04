Kayseri'nin Hacılar ilçesinde okul çıkışında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan liseli 2 öğrenciden Mehmet Özer (14) yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı.
Sokak köpeklerinin saldırdığı iki liseliden biri öldü04 Ocak 2019, Cuma
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Sokak köpeklerinin saldırdığı iki liseliden biri öldü
- Nefes kesen operasyona ödül
- Çocukların "Tayyip dede" sevgisi...
- AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan’ı kabul etti
- CHP'nin üç büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu
- Vatandaşa zorunlu tasarruf yaptırıldı
- Müge Anlı canlı yayında Tuncer ve İsa'nın yaptıkları ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında Havva Palu'nun ifadesini okudu!
- AK Parti'den MHP'ye Cumhur İttifakı ziyareti
- Poşet uygulamasıyla ilgili flaş gelişme! Marketler logolu poşetleri için ücret alabilir mi?
- İstanbul'da beklenen kar başladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.