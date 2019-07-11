Sokak hayvanlarının tedavilerine yardım adı altında 6 milyon liralık vurgun iddiası! 11.07.2019 11:18

Sokak hayvanlarının tedavisini yaptırmak amacıyla vatandaşlardan para toplayan Gökçer K.'nin, 6 milyon liralık servet sahibi olduğu ileri sürüldü. Aydınlı hayvansever Fırat Sert'in, banka dekontunu delil olarak sunarak yaptığı suç duyurusunun ardından K. hakkında, Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet suçundan idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Gökçer K. sokak hayvanlarına bakabilmek için üniversiteyi bırakmasıyla birçok habere konu oldu. Fırat Sert, hayvansever aktivist olarak bilinen K.'nin sokak hayvanlarını tedavi ettirme bahanesiyle sosyal medya hesaplarında vatandaşlardan yardım talebinde bulunarak yasa dışı olarak şahsi hesabında para topladığını öne sürdü. Sert, K.nin sokak hayvanlarının tedavilerine yetecek miktarda para toplanmasına rağmen yardım kampanyasını sonlandırmadığı iddia etti. Aydınlı hayvansever, Gökçer K.'nin 6 milyona yakın servetin sahibi olduğunu söyledi.

Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı da, "Gökçer ile 2 yıl kadar önce toplantı yaptık. Bizden sokak hayvanlarına bakmak için yer talep ettiler. Kendilerine yer tahsis ettik. Bir 2 ay çok güzel çalıştılar, ondan sonra işin peşini bıraktılar. Gökçer ve arkadaşları gelmeden önce burada bu kadar çok köpekte yoktu. Gökçer burada kendine yaşam alanı da yaptırdı, ama oraya gelmiyor" demişti.



'İŞE 1 AY GELDİ'

Kırklareli Belediyesi yetkilileri, "Hayvanların tedavisiyle ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı başkanımız, K.'yi danışmanı olarak iki yıl önce işe aldı. Fakat K. bir ay bile belediyede çalışmadan işten ayrıldı. Yaklaşık bir buçuk yıldır kendisini görmedik. Kırklareli'nden başka bir yere gittiğini duyduk. Dolandırıcılıkla ilgili iddialar bizim de kulağımıza geldi" dedi.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

K.nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları dedektif gibi takip ederek şahsi hesabına yatırılan paraların banka dekontlarını ele geçiren Aydınlı hayvansever Fırat Sert, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Sert'in sunduğu delilleri değerlendirerek K.'nin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet suçunu işlediği için idari yaptırıma tabi tutulmasını hükmetti.



Sert, "Üniversite hayatını bırakıp kendini hayvanlara adadığını söyleyip boy boy videolar çektirip insanların gözünü boyamakla bu işler olmuyor. 16 yıldır neyle geçiniyorsun. Yıllarca hayvanları kullanarak şahsi hesaplarına para topladın. Bu paralarla evler, arabalar aldın. Şimdi yargı önünde hesap vereceksin. O topladığın 6 milyon lirayı kuruşuna kadar çıkartacaksın. Bu kişinin ağır cezada yargılanması için ikinci kez mahkemeye gidiyorum" dedi.



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