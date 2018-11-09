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Sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğradı

09 Kasım 2018, Cuma

Esenyurt’ta bir kadın sokak hayvanlarını beslerken iki kadın tarafından darp edilip parmağı ısırıldı. Hastanede tedavi olan kadını darp edenler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranıyor.


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