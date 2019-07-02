Haberler Web TV Sohbete dahil olmaya çalışan Ivanka Trump alay konusu oldu (Video)

Sohbete dahil olmaya çalışan Ivanka Trump alay konusu oldu (Video)

02.07.2019 11:01

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Japonya'nın Osaka kentine giden ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın liderlerle konuşmaya çalıştığı video alay konusu oldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları