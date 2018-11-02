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Şoförle yolcu tartışması ölümle bitti!

02 Kasım 2018, Cuma

Çin'de bir yolcu otobüsü, yolcu ve sürücünün arasında çıkan tartışma sonrası, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Üzerinde bulunduğu köprüden denize düşen otobüste çok sayıda ölü var.


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