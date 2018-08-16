Şoför "Benden bu kadar" deyip otobüsü sağa çekti

47 yaşındaki İsmail Atladı isimli otobüs şoförü, direksiyon başında fenalaştı. Kendini kötü hisseden sürücü önce merkezini arayıp durumu anlattı ve araç istedi. Bir süre daha yoluna devam eden sürücü ağrıları artınca "Arkadaşlar ben çok kötü oldum, gözüm kararmaya başladı, araç istedim bu aracı burada durduruyorum gelen araca binersiniz kimseyi riske atamam ambulans gelecek," diyerek otobüsü sağa çekti
Şoför "Benden bu kadar" deyip otobüsü sağa çekti16 Ağustos 2018, Perşembe
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