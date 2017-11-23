Soçi'deki zirve sonrası liderlerden ortak açıklama
22 Kasım 2017, Çarşamba
Soçi'de düzenlenen Suriye zirvesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Devlet Başkanı Ruhani ortak açıklama yaptı.Liderler, Suriye'nin gelecekteki devlet yapısının, anayasasının nasıl olacağı, yapılacak seçimlerin nasıl gerçekleşeceği konusunda mutabakata vardı.
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