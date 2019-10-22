Soçi'deki Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinden yeni görüntüler geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.
Soçi'deki Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinden yeni görüntüler geldi22.10.2019 15:04
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