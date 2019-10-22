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Soçi'deki Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinden yeni görüntüler geldi

22.10.2019 15:04

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.


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