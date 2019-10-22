Soçi'de kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Putin'den ilk açıklama 22.10.2019 13:55

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Rusya’nın Soçi kentine geldi. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in kritik görüşmesi başladı. Toplantı öncesi Erdoğan, "Görüşmenin sürece çok fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Görüşme öncesi konuşan Erdoğan, "Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sunacağına inanıyorum" dedi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Barış Pınarı Harekatı ve YPG'nin Suriye rejimine bıraktığı bölgeler olacak.

SOÇİ'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi.

PUTİN: SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNE YARDIMCI OLACAK

Görüşme öncesi açıklama yapan Putin "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAREKATA CİDDİ FIRSATLAR SUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu davetin bölgede faydalar sağlayacağına inanıyorum. Yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. İkili ilişkileri de ele alma fırsatı bulacağız. Barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.