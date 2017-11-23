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Soçi'de Erdoğan, Ruhani, Putin zirvesi

22 Kasım 2017, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya geldi. Kritik zirveden ilk haber Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Putin, Erdoğan ve Ruhani'ye Suriye'yi DEAŞ'a teslim etmedikleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi'deki üçlü Suriye zirvesinde kritik kararlar alacaklarına inandıklarını belirtti.
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