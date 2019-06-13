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Skandalların adamı CHP'li Özgür Özel!

13.06.2019 22:53

CHP'li Özgür Özel'i kamuoyu 2007 yılındaki "Cumhuriyet mitingleri" ile tanıdı. O dönem memleketi Manisa’da eczacılık yapan Özel, miting adı altında hükümet karşıtı eylemlere dönüşen kitle hareketini hep ön sıralarında yer aldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’in en kavgacı isimleri arasına adını yazdırdı. Skandal açıklamaları, manipülatif söylemleri, iftiraları “Ali Cengiz Oyunları” ve algı operasyonları sık sık gündeme geldi.


İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı, Skandal açıklamaları, manipülatif söylemleri, iftiraları "Ali Cengiz Oyunları" ve algı operasyonları sık sık gündeme gelen Özgür Özel'in geçmişten günümüze skandallarla dolu hikayesini anlatan analiz haberimiz…

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