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Skandal röportajdan sonra gözaltına alındı

16 Kasım 2017, Perşembe
Erzurum'da muhabire “FETÖ demeyeceksin, Hoca efendi diyeceksin” diyen şüpheli gözaltına alındı.
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