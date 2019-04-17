Skandal 'mazbata kararı' FETÖ ve PKK'yı sevindirdi

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun verdiği son karar hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Seçimlerin yenilenmesine neden olacak onca delile ve AK Parti'nin olağanüstü itirazına rağmen İl Seçim Kurulu, YSK'yı beklemeden İstanbul'da seçimi İmamoğlu'nun kazandığını açıklayarak mazbatasını verdi. İl Seçim Kurulu'nun bu skandal kararına ise en çok sevinenler şüphesiz FETÖ ve PKK'lı isimler oldu. İşte o skandal kararı alkışlayanlar...
Skandal 'mazbata kararı' FETÖ ve PKK'yı sevindirdi17.04.2019 22:58
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