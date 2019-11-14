Skandal görüntülerin çekildiği okul belli oldu! Öğrencileri Atatürk posterine secde ettirmişlerdi... 14.11.2019 13:42

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yapılan bir etkinlikte çekilen görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Öğrencilerin Atatürk posteri önünde secde ettirilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Görüntülerin çekildiği okul Bursa'da çıktı.