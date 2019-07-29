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Skandal görüntüler! Diyarbakır'da barınaktaki köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası

29.07.2019 23:13

Diyarbakırlı hayvansever bir kadın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinden Katı Atık Aktarma İstasyonu'na gönderildiğini ve bakımsızlıktan öldüğünü iddia ettiği poşetlerdeki ölü köpeklerin görüntüsünü cep telefonuyla kaydederek, basınla paylaştı.


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