Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme öncesinde Suriye'de bulunan ABD askerleri yine YPG'li teröristlerle yan yana poz verdi, açıklama yaptı. Skandal görüşme kameralara yansıdı.
Skandal görüntüler! ABD'li komutanlar yeniden PKK'lılarla ortak açıklama yaptılar12.11.2019 12:35
- Tekirdağ'da evden kaçan kızını bulunca 2 kurşunla öldürdü
- Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notunu gören arıyor
- Adana DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi
- Orhan Pamuk'un "merhaba poğaçacı" sözü sosyal medyada olay oldu
- Müge Anlı Ömer Sırtaş'ın sözleriyle şoke oldu! 3 kez evlenip 5 kadınla ilişkisi olan adam konuştu
- Polisle silahlı çatışmaya giren hırsızlar kamerada
- Gizemli hayırsever ''Hızır'' bu sefer de Tuzla'da ortaya çıktı: "Bana Robin Hood deyin"
- Skandal görüntüler! ABD'li komutanlar yeniden PKK'lılarla ortak açıklama yaptılar
- Son dakika: İstanbul Bağcılar’da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
- Milli imkanlarla geliştirilen Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi “KORKUT”un üretimi hızla devam ediyor
- Amasya'da şiddet gören kadın eşinin iş dükkanına molotof attı
- Tel Abyad'lı çocukların Erdoğan sevgisi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.