Skandal büyüyor! Yandaş İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu birbirini yalanlamaya başladı

İmamoğlu ve yandaş Küçükkaya arasındaki otel skandalı büyüyor... AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu arasında pazar günü gerçekleştirilen ortak yayın öncesi İmamoğlu ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın bir otelde görüştüğünün ortaya çıkması sonrası İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu'nun ardından yandaş Küçükkaya da tam aksi bir açıklamada bulundu. İki ismin yaptığı açıklamalar ise birbirlerini yalanladıklarını ortaya koydu.
Skandal büyüyor! Yandaş İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu birbirini yalanlamaya başladı18.06.2019 22:47
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