Siyonist FOX'ta Türkiye'ye ekonomik saldırının itirafı
16 Ağustos 2018, Perşembe
ABD'nin Türkiye'ye karşı skandal yaptırım kararı dünyada gündem olmaya devam ediyor. Son olarak, Türkiye'de de bir kanalı olan ve ABD yanlısı, siyonist propagandalar yapan Amerikan FOX'ta yayınlanan bir programda, Forbes Medya'nın sahibi Steve Forbes skandal saldırıları itiraf etti. Forbes, "Erdoğan'ın yaptırım tehditlerine rağmen Brunson'un serbest bırakılmadığı" tespitleri üzerine ekonomik saldırıları işaret ederek, "Erdoğan gerçekten mecbur kalmadıkça geri adım atmayacaktır. Ona geri adım attıracak tek şey ekonomi olacaktır" dedi.
Forbes'ın bu skandal yorumu, adeta ABD'nin Türkiye ekonomisine açtığı açık savaşın itirafı oldu...
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