Siyahi bir adamı bağlayarak yürüten Teksas polisi büyük tepki çekti 07.08.2019 12:19

ABD'nin Teksas eyaletinde at üzerindeki iki beyaz polisin bir siyah adamı iple bağlayarak yürütmesini gösteren fotoğrafın internette yoğun tepki çekmişti. Tepkilerin ardından polis yetkilileri özür diledi.

Galveston Polis Şefi Vernon Hale, bu tekniğin bazı durumlarda kabul edilebilir olduğunu fakat "polislerin bu olayda yanlış karar verdiğini" söyledi.

Hale, polislerin niyetinin kötü olmadığını ama yine de bu tekniğin uygulanmasını önlemenin yeni politikaları haline geldiğini açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafı kölelik dönemlerinden kalma görüntülere benzetmişti.





Ellerini bağladıkları bir grup köleyi yürüten ve ellerinde silahlarla kırbaçlar bulunan atlılar

BBC'nin haberine göre Galveston Emniyet Müdürlüğü, fotoğraftaki siyah adam olan Donald Neely'nin özel mülkiyetin ihlali suçundan gözaltına alındığını açıklarken "bu tür bir uygulamanın olumsuz algılar yarattığını anladıklarını" belirtti.