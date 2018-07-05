Sivriada açıklarında tanker ile yük gemisi çarpıştı

Ölü ve yaralının olmadığı kaza bölgesine Bursa'dan ve İstanbul'dan Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi
Sivriada açıklarında tanker ile yük gemisi çarpıştı04 Temmuz 2018, Çarşamba
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