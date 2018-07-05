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Sivriada açıklarında tanker ile yük gemisi çarpıştı

04 Temmuz 2018, Çarşamba

Ölü ve yaralının olmadığı kaza bölgesine Bursa'dan ve İstanbul'dan Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi

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