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Sivil trafik polisleri denetim yaptı

23 Kasım 2018, Cuma

İstanbul'da sivil trafik polisleri taksicilere denetim yaptı. Sivil polis memurları müşteri gibi taksi durdurdu ve kısa mesafe söyledi. Bakın sonrasında neler oldu...


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