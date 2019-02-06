Sivil polise silahlı saldırı

Kayseri'de sivil polis aracına bir kişinin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda polis memuru İlhan Odabaşı (41), başına isabet eden saçma ile yaralandı. Ağır yaralanan Odabaşı hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.D (37) ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Sivil polise silahlı saldırı06 Şubat 2019, Çarşamba
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