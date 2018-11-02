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Sivas'ta yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2 ölü çok sayıda yaralı

02 Kasım 2018, Cuma

Sivas’ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.


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