Sivas'ta yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2 ölü çok sayıda yaralı 02 Kasım 2018, Cuma

Sivas’ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.