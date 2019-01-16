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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

16 Ocak 2019, Çarşamba

Son dakika haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği, kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


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