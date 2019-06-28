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Sivas'ta kene ölüme neden oldu! Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran çoban öldü (Video)

28.06.2019 18:06

SİVAS'ta, üzerine yapışan keneyi kendi çıkardıktan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Ahmet Sarigene (30) hayatını kaybetti.


Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde çobanlık yapan Ahmet Sarigene, 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi fark ederek çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesine kaldırılan Sarigene, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sarigene, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Sarigene'nin cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.

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