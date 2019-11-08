Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın! 08.11.2019 15:15

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemedi.