Sivas'ta dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada 02.11.2019 16:21

Sivas’ta meydana gelen ilginç bir trafik kazası güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi. Aracın çarptığı kadın hafif şekilde yaralandı. Araçta ve binanın duvarında maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.