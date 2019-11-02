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Sivas'ta dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada

02.11.2019 16:21

Sivas’ta meydana gelen ilginç bir trafik kazası güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi. Aracın çarptığı kadın hafif şekilde yaralandı. Araçta ve binanın duvarında maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Kümbet mahallesindeki bir ara sokakta meydana geldi. Kazada, aracının ön tekeri kaldırıma sıkışan sürücü aracını kurtarmak için gaz pedalına yüklenince bir anda sıkıştığı yerden kurtulan araç önce arkasında bulunan bir kadına, ardından binanın duvarına on olarak da elektrik direğine çarparak durdu. Aracın çarptığı kadın hafif şekilde yaralandı. Araçta ve binanın duvarında maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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