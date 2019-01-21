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Sivas'ta aşırı soğuklar yüzünden kurt dondu!

21 Ocak 2019, Pazartesi

Aşırı soğukların hayatı olumsuz yönde etkilediği Sivas'ta akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. İmranlı ilçesinde soğuklara dayanamayan bir kurdun cansız bedeni bulundu.


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