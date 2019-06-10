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Sivas'ta aile sağlığı merkezi kurşunlandı

10.06.2019 12:30

Sivas'ta Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne Ramazan Bayramı tatilinde pompalı tüfekle ateş açıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, Sivas Huzur Mahallesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iddiaya göre Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü gecesi pompalı tüfekle Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalardan 36'sı merkezin pencere, korkuluk ve duvarlarına isabet etti.

Sabah merkeze gelen personel, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, merkezde inceleme yaptı.

Çevrede inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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