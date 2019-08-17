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Sivasspor'da kaleci Mamadou Samassa hastaneye kaldırıldı

17.08.2019 23:14

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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