Sivasspor Fenerbahçe canlı anlatım izle 10.08.2019 12:53

Bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyenler Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtlarını merak ederek arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair son detaylar...

Bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

21. Cumhuriyet Kupası'nın sahibi bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele sonucu belli olacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT SPOR kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise takvim.com.tr'de olacak.

Cumhuriyet Kupası'nın tarihçesi

Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl Sivas'ta organize edilen Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75'inci yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlendi. İlk yıl düzenlenen kupayı Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor kazandı. Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez de tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 9 kez müzesine götüren Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. 'Yiğidolar' en son 2018-2019 sezonunda Bursaspor'u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 sezonunda ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un daveti üzerine Çeçenistan'ın Terek Grozni takımı ile Demir Grup Sivasspor, Ahmad Arena Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götüren ilk yabancı kulüp olma unvanına sahip olmuştu. Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Demir Grup Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenememişti.