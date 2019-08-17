Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK Sivas maçı hangi kanalda yayınlanacak? 17.08.2019 14:02

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanıyla yeni sezona start verecek. Bugün Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın taraftarları maç öncesi Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, BJK Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

2019-2020 sezonunun ilk karşılaşmasında Galatasaray ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Ligin son şampiyonu Galatasaray, Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş sezonun ilk maçında Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidiyor. Maç öncesinde taraftarlar Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, BJK Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte BJK Sivasspor maçına dair bilinmesi gerekenler...

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Beşiktaş maçı yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Beşiktaş maçı Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafta maçında sahasında üç büyüklerden Beşiktaş'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.