Sivas Zara'da nesli tükenmekte olan Vaşak ağzında avladığı tavşanla görüntülendi 11.11.2019 11:44

Sivas'ın Zara ilçesi Kızılırmak civarında nesli tükenmekte olan Vaşak görüntülendi. Bir vatandaş Kızılırmak kenarında balık avlarken tesadüfen fark ettiği Vaşak’ı, cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde Vaşak’ın avladığı tavşanı ağzında taşıdığı görüldü. Görüntülenen Vaşak bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar kamerada...