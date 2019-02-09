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Şişli'de silahlı soygun!

09.02.2019 17:33

İstanbul Şişli'de uluslararası para transferi yapan merkeze gelen silahlı iki kişi, görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar dövizi alarak olay yerinden kaçtı.


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