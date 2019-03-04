İstanbul Şişli'de kontrolden çıkarak kaldırımdaki iki reklam panosu ve bir ağacı devirdikten sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Şişli’de otomobil takla attı: 2 yaralı04.03.2019 07:19
- Şişli’de otomobil takla attı: 2 yaralı
- Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan bir skandal daha! Bu da mı şaka?
- CHP Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş'ın terör seviciliği
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Müteahhitlik şartları değişiyor
- Ekrem İmamoğlu'ndan seçmene hakaret: Sen işine bak kafanı yorma!
- Başkan Erdoğan'dan Samsun'a müjde! "250 yataklı hastanenin temelini bu akşam atıyoruz"
- CHP'nin Hatay Büyükşehir adayı Lütfü Savaş: Bize oy vermezseniz şerefsizsiniz!
- İşte SP'nin her defasında inkar ettiği dörtlü çetenin kanıtı
- Başkan Erdoğan’dan vatandaşa hakaret eden CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a sert sözler
- Başkan Erdoğan'dan Samsun'da peş peşe müjde
- Başkan Erdoğan bedensel engelli yüzücülerle sohbet etti
- Bakan açıkladı: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.